Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Капитальный ремонт пройдет в доходном доме на Старой Басманной улице
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Капитальный ремонт пройдет в доходном доме на Старой Басманной улице

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Старая Басманная улица, 15с2 Карта всех событий

Мосгосэкспертиза утвердила проект капитального ремонта исторического доходного дома на Старой Басманной улице в центре Москвы. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Объект расположен по адресу улица Старая Басманная, дом 15, строение 2. По словам руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, дом был построен в 1902 году. Рабочие перекрасят фасады и цоколь здания, заменят отливы, козырьки над подъездами и наружную водосточную систему. Также они утеплят чердак, заменят настил, покрытие и ограждение кровли.

Кроме того, запланирован ремонт подвального помещения. Специалисты частично обновят все основные коммуникации. Существующий архитектурный облик здания сохранится, сообщает Интерфакс.

Читайте также: Мосгосэкспертиза согласовала 19 проектов спортивной инфраструктуры

капремонтМосквадом
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский исход: войска исчезнут, война останется

Павел Семенов
Павел Семенов

И молодец, что спел: Бернес пожал бы руку лидеру Rammstein

Все мнения
О проекте