Капитальный ремонт пройдет в доходном доме на Старой Басманной улице

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия, Москва, Старая Басманная улица, 15с2 Карта всех событий

Мосгосэкспертиза утвердила проект капитального ремонта исторического доходного дома на Старой Басманной улице в центре Москвы. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Объект расположен по адресу улица Старая Басманная, дом 15, строение 2. По словам руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, дом был построен в 1902 году. Рабочие перекрасят фасады и цоколь здания, заменят отливы, козырьки над подъездами и наружную водосточную систему. Также они утеплят чердак, заменят настил, покрытие и ограждение кровли.

Кроме того, запланирован ремонт подвального помещения. Специалисты частично обновят все основные коммуникации. Существующий архитектурный облик здания сохранится, сообщает Интерфакс.

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