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Автоэксперт рассказал, как проверить автомобили с пробегом перед покупкой
Фото: pixabay.com

Автоэксперт рассказал, как проверить автомобили с пробегом перед покупкой

Елена Фролова

Общество

Нередко на вторичном рынке автомобилей можно встретить экземпляры с «подправленной репутацией», или иными словами скрученным пробегом. Поэтому, чтобы не стать жертвой недобросовестных продавцов, нужно тщательно все проверять или обратиться за помощью к специалистам. Об этом сообщил эксперт по подбору автомобилей Павел Будяков.

По его мнению, выбирая машину, нужно проводить комплексную проверку, которая состоит из трех важных пунктов. Для начала надо собрать данные из открытых источников.

— Например, можно просмотреть информацию по общедоступным базам, агрегирующим данные с разных порталов и содержащим в себе сведения баз и страховщиков, и дилерских центров с расчетными работами на ремонт и так далее, — пояснил эксперт.

По его словам, данный отчет можно заказать в Сети. Он стоит не дорог, зато поможет убедиться в достоверности предоставленной информации. Второй важный пункт проверки – компьютерная диагностика, отмечает «Радио 1».

— Для этого можно привлечь специально обученных людей. Важно понимать, что сама по себе компьютерная диагностика никаких гарантий не дает, зато она поможет убедиться в отсутствии каких-то ошибок в истории автомобиля на других пробегах, — добавил Павел Будяков.

Последний пункт проверки – общая оценка соответствия состояния авто его истории. Тут имеют особенную значимость все косвенные данные, на которые могут не обратить с=внимания обманщики.

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