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«Я с ним часто разговариваю»: жена актера Голобородько общается с умершим сыном
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

«Я с ним часто разговариваю»: жена актера Голобородько общается с умершим сыном

Полина Долганова

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Жена актера Александра Голобородько, известного своими ролями в картинах «Последняя реликвия» и «Верую в любовь», рассказала, что общается со своим погибшим сыном Тарасом. Супруги потеряли ребенка сразу после его рождения.

Светлана Шершнева предположила, что причиной смерти ее новорожденного сына мог стать случай, когда она помогала отцу открывать тяжелые ворота в гостях у сестры.

— Очнулась в роддоме, увидела через окно, как муж моей сестры несет гробик на полотенце, папа идет с лопатой, — поделилась 80-летняя женщина в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, после рождения мальчик еще некоторое время был жив.

— Теперь он — ангел-хранитель нашей семьи, я с ним часто разговариваю, — добавила Шершнева.

Спустя два года после случившегося пара все-таки смогла завести ребенка — у них родилась дочь Оксана.

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