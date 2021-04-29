ВЭБ.РФ признал «зеленым» выпуск облигаций правительства Москвы

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Комитет по «зеленому» финансированию ВЭБ.РФ признал 74-й выпуск облигаций Москвы «зеленым» финансовым инструментом. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, Москва размещает облигации для увеличения финансирования проектов развития.

— Мы изучили опыт европейских мегаполисов и тенденцию целевых заимствований считаем абсолютно правильной: привлекаются средства, которые направляются на реализацию целей устойчивого развития, экологические проекты, — отметил Ефимов.

«Зеленый» статус финансового инструмента предполагает более строгую отчетность и контроль за расходованием средств. Эмитент обязан раз в год публиковать специальный отчет, который будет подвержен аудиту на предмет соответствия «зеленым» принципам. Средства направят на финансирование заявленных проектов.

Ранее правительство Москвы утвердило решение об эмиссии 74-го выпуска облигаций городского облигационного займа Москвы, или «зеленых» облигаций. Город выпустит ценные бумаги на 70 миллиардов рублей. Они войдут в оборот 27 мая 2021 года и будут действительны до 17 мая 2029 года. Инвесторы должны будут погасить облигации до 18 мая 2028 года.

Средства от размещения «зеленых» облигаций в Москве пойдут на развитие экологичных транспортных проектов. В частности, в городе будут расширять сеть электробусов, заменяя ими неэкологичные дизельные автобусы.

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