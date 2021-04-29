Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
ВЭБ.РФ признал «зеленым» выпуск облигаций правительства Москвы
Фото: Pexels / Andrea Piacquadio

ВЭБ.РФ признал «зеленым» выпуск облигаций правительства Москвы

Кирилл Николаев

Город

Комитет по «зеленому» финансированию ВЭБ.РФ признал 74-й выпуск облигаций Москвы «зеленым» финансовым инструментом. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, Москва размещает облигации для увеличения финансирования проектов развития.

— Мы изучили опыт европейских мегаполисов и тенденцию целевых заимствований считаем абсолютно правильной: привлекаются средства, которые направляются на реализацию целей устойчивого развития, экологические проекты, — отметил Ефимов.

«Зеленый» статус финансового инструмента предполагает более строгую отчетность и контроль за расходованием средств. Эмитент обязан раз в год публиковать специальный отчет, который будет подвержен аудиту на предмет соответствия «зеленым» принципам. Средства направят на финансирование заявленных проектов.

Ранее правительство Москвы утвердило решение об эмиссии 74-го выпуска облигаций городского облигационного займа Москвы, или «зеленых» облигаций. Город выпустит ценные бумаги на 70 миллиардов рублей. Они войдут в оборот 27 мая 2021 года и будут действительны до 17 мая 2029 года. Инвесторы должны будут погасить облигации до 18 мая 2028 года.

Средства от размещения «зеленых» облигаций в Москве пойдут на развитие экологичных транспортных проектов. В частности, в городе будут расширять сеть электробусов, заменяя ими неэкологичные дизельные автобусы.

Читайте также: Более 85 тысяч москвичей получили статус самозанятых в 2021 году

облигацииВладимир ЕфимовМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский исход: войска исчезнут, война останется

Все мнения
О проекте