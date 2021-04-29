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«Катком прошлась по самолюбию»: Бузова раскритиковала «искусственный» пресс Давы
Фото: instagram/buzova86

«Катком прошлась по самолюбию»: Бузова раскритиковала «искусственный» пресс Давы

Виктория Федотова

Звезды

В соцсетях набирает популярность комментарий певицы Ольги Бузовой, в котором она критикует «искусственный» пресс, который мужчины и женщины делают у пластических хирургов.

— Входит в моду рисовать себе пресс, я против таких вмешательств. Еще мне не нравится, когда люди хвастаются тем, что они не сами сделали. Эти фотографии с такими ягодицами, вы сами себе сделайте себе такие формы, это очень сложно. Самый прикол, когда ты смотришь на свое тело, и гордишься, что это твоя заслуга, а не врачей, — заявила певица.

Видео: Telegram-канал «НеМалахов»

Авторы паблика «НеМалахов» после публикации ролика написали, что «Бузова катком прошлась по прессу и самолюбию бывшего мальчонки». Ранее блогер Давид Манукян, который встречался с Бузовой, заявил, что находится в больнице, после чего опубликовал видео пресса. В комментариях под роликом многие усомнились, что это результаты труда в зале.

Сам артист никак не комментировал слова Бузовой, но неоднократно критиковал девушек, которые чрезмерно увлекаются косметикой и фильтрами в соцсетях. Манукян призывал женщин быть более естественными.

Видео: Telegram-канал «НеМалахов»

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