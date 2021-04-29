Выставка о театре «Современник» открылась в Музее современного искусства

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Московский музей современного искусства представляет выставку «Современник. Начало», приуроченную к 65-летию театра.

Экспозиция представляет собой единую документально-художественную инсталляцию, в которой театр встречается с современным искусством. Театр показан как растущий и развивающийся организм. В итоге зритель становится не просто созерцателем, а человеком, который размышляет о сути современности.

Зрители увидят семь знаковых постановок театра в первые годы его создания: «Вечно живые», «В поисках радости», «Матросская тишина», «Никто», «Пять вечеров», «Голый король», «Двое на качелях». В этих постановках раскрылся актерский и режиссерский таланты будущих звезд: Олега Ефремова, Галины Волчек, Игоря Кваши, Лилии Толмачевой, Олега Табакова, Евгения Евстигнеева, Виктора Сергачева, Людмилы Ивановой, Нины Дорошиной.

В залах, где представлены спектакли, гости музея попадают в реконструированные декорации, погружаются в эпоху шестидесятых. Деятельность театра показана с помощью фотографий, афиш, эскизов костюмов и декораций, аудио- и видеозаписей спектаклей, советских кинолент.

С ранними постановками театра спорят современные художники: Елена Артеменко, Ян Гинзбург, Евгений Гранильщиков, Екатерина Муромцева, Егор Плотников, Анна Ротаенко и Егор Федоричев. Их проекты, специально созданные для выставки, размещаются на всем ее протяжении.

Выставку сопровождает образовательная программа, которую готовит команда сегодняшнего «Современника» во главе с художественным руководителем Виктором Рыжаковым.

Выставка продлится до 30 мая, сообщается на сайте музея.

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