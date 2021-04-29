Число велопарковок увеличится на территории Северного речного вокзала

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

В ближайшее время на территории Северного речного вокзала увеличится число велопарковок. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В результате число велопарковок вырастет до 50. Там можно будет припарковать 100 велосипедов.

Фото: Telegram / Дептранс

Водителям напомнили, что на всей территории вокзала скорость для автомобилей составляет не более 20 километров в час. Движение везде одностороннее, кроме одного участка — вдоль дома 47, строения 2 и до Ленинградского шоссе.

Северный речной вокзал является одним из лучших мест для прогулок в Москве. Парк и набережная Северного речного вокзала открылись для посетителей осенью 2020 года после проведенной реконструкции.

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