Мужчину, сообщившего о «минировании» поезда Москва — Киров, задержали

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сотрудники транспортной полиции Кирова задержали подозреваемого в анонимном сообщении о «минировании» поезда, который ехал из Москвы в Киров. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили в Кировском линейном отделе МВД РФ на транспорте.

На сайте Горьковской железной дороги отмечается, что сообщение о минировании поезда № 32 Москва — Киров поступило 29 апреля в 5:14 по московскому времени.

Спецслужбы эвакуировали пассажиров с места произошедшего и временно разместили их на вокзале Шахунья в Нижегородской области.

Вагоны состава проверили сотрудники спецслужб.

— Запрещенных веществ и предметов не обнаружено, — говорится в сообщении отдела полиции на транспорте.

Спустя 1,5 часа поезд отправился в назначенном направлении.

Полиция установила личность преступника. Им оказался 37-летний житель Кирова. По его словам, на момент произошедшего он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА Новости.

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