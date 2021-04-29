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Певица Валерия показала эффективное упражнение для ног
Фото: instagram.com/valeriya

Певица Валерия показала эффективное упражнение для ног

Анастасия Прохорова

Звезды

Российская певица Валерия показала подписчикам эффективное упражнение для ног.

— Люблю и одновременно ненавижу вот такие «прогулки» по коридору со стянутыми очень тугой резиной ногами, — поделилась Валерия.

Звезда выложила видео в свой Instagram-аккаунт и рассказала, что такое упражнение очень эффективно для бедер и ягодиц, подчеркнув сложную технику выполнения.

— Зверская вещь, но очень эффективная для мышц бедер и ягодиц, доступная всем и каждому, — объяснила певица.

Поклонники оставили комментарии под постом о том, как они восхищаются Валерией. «Какая вы молодец»; «Умница!! Пример для подражания молодому поколению!!!»; «Какая сила воли.... Мне б такую».

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