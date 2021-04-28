Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Какая милота»: Валерия показала первую встречу своей мамы с правнучкой
Фото: instagram.com/valeriya

«Какая милота»: Валерия показала первую встречу своей мамы с правнучкой

Юлия Курганова

Звезды

Певица Валерия устроила семейный праздник в честь дня рождения своей мамы Галины Перфиловой, которой исполнилось 83 года. Родные собрались дома за большим столом. Приехали поздравить бабушку и ее внуки. Арсений Шульгин с супругой и маленькой дочкой Селин тоже добрался до места проведения застолья. Таким образом, мама певицы смогла впервые увидеть правнучку.

— Первая встреча прабабушки с Селин. Кажется, это был самый лучший для нее подарок, — написала Валерия под видео в соцсети в Instagram, на котором запечатлено первое общение малышки с прабабушкой.

Поклонников артистки умилили семейные кадры. Они отметили, что Галина Перфилова прекрасно выглядит и пожелали ей здоровья.

«С днем рождения мамули, Лерочка! Здоровья и долгих-долгих счастливых лет!»; «Валерия, какая у вас красивая мама! Крепкого здоровья и долгих лет жизни!»; «Какая милота. Какая вы прелестная семья», — оставили комментарии пользователи.

Ранее певица Валерия отметила 53-й день рождения.

Читайте также: Певица Валерия показала «звездный» снимок со дня рождения дизайнера Игоря Гуляева

мамапевица Валериявнучка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Город поддерживает застройщиков

Все мнения
О проекте
Читайте нас в