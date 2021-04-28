«Какая милота»: Валерия показала первую встречу своей мамы с правнучкой

Фото: instagram.com/valeriya

Певица Валерия устроила семейный праздник в честь дня рождения своей мамы Галины Перфиловой, которой исполнилось 83 года. Родные собрались дома за большим столом. Приехали поздравить бабушку и ее внуки. Арсений Шульгин с супругой и маленькой дочкой Селин тоже добрался до места проведения застолья. Таким образом, мама певицы смогла впервые увидеть правнучку.

— Первая встреча прабабушки с Селин. Кажется, это был самый лучший для нее подарок, — написала Валерия под видео в соцсети в Instagram, на котором запечатлено первое общение малышки с прабабушкой.

Поклонников артистки умилили семейные кадры. Они отметили, что Галина Перфилова прекрасно выглядит и пожелали ей здоровья.

«С днем рождения мамули, Лерочка! Здоровья и долгих-долгих счастливых лет!»; «Валерия, какая у вас красивая мама! Крепкого здоровья и долгих лет жизни!»; «Какая милота. Какая вы прелестная семья», — оставили комментарии пользователи.

Ранее певица Валерия отметила 53-й день рождения.

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