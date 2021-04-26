Певица Валерия отметила 53-й день рождения

Фото: instagram.com/valeriya

Певица Валерия рассказала программе «Светская хроника», как прошел ее день рождения. На празднике гостям подали 70-килограммовый торт за 350 тысяч рублей.

По словам артистки, праздничное утро началось для нее с сюрприза. Младший сын Арсений с супругой Лианой и дочкой Селин лично поздравили певицу.

Свой день рождения певица отпраздновала на сцене. После шоу состоялся ужин, на который пришли все самые близкие для артистки люди – Юлия Барановская, Анна Нетребко, Дмитрий Маликов. Сама именинница пришла на торжество в мини-платье стоимостью 118 тысяч рублей.

Артистка призналась, что, несмотря на обилие дорогих букетов и подарков, она предпочитает простоту: полевые цветы вместо роскошных букетов и бижутерию вместо бриллиантов. Подарки Валерия тоже предпочитает полезные, даже список заранее составляет.

Самым главным подарком артистка считает встречу с мужем – продюсером Иосифом Пригожиным. Они впервые встретились в 2003 году и с тех пор не расставались. Пригожин на дне рождения супруги произнес трогательный тост:

— Сколько сердца в этой женщине, сколько теплоты она мне дарит. Я получаю огромное удовольствие.

Одним из самых запоминающихся моментов вечера стал огромный торт. 70 килограммов бисквита, крема и фруктов стоили артистке 350 тысяч рублей. Сама Валерия признается, что это был самый лучший день рождения в ее жизни, сообщает 5tv.ru.

Ранее стало известно о болезни невестки певицы.

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