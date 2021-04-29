Открылась регистрация на книжный фестиваль «Красная площадь»

Фото: Сергей Ведяшкин, АГН Москва

Пресс-конференция книжного фестиваля «Красная площадь» состоится в Демонстрационном зале ГУМа 1 июня. В этом году грандиозный литературный праздник, так полюбившийся москвичам и гостям столицы, вновь объединит писателей, издателей, актеров, музыкантов и, конечно же, читателей.

На традиционных площадках: «Художественная литература», «Детская и учебная литература», «Нон-фикшен», «Регионы России», «Электронная книга», «Антикварная и букинистическая книга», «Москва — литературный мегаполис», «Отечественная история», «Музейная линия» и, конечно, «Главная сцена», запланированы сотни событий.

Читателей ждут встречи со всеми звездными отечественными писателями, поэтами и драматургами: Евгением Водолазкиным, Гузель Яхиной, Захаром Прилепиным, Мариной Степновой, Эдвардом Радзинским, Наринэ Абгарян, Дмитрием Быковым, Алексеем Ивановым, Александрой Марининой, Алексеем Варламовым, Леонидом Юзефовичем, Андреем Рубановым, Дарьей Донцовой, Александром Цыпкиным, Александром Архангельским, Шамилем Идиатуллиным, Дмитрием Воденниковым, Дианой Арбениной, Романом Сенчиным, Линор Горалик и другими.

Свои постановки на «Главной сцене» фестиваля впервые представят Московский губернский театр под руководством Сергея Безрукова и Театр имени Пушкина, а также солисты оперы Большого театра России исполнят лирические песни о войне и мире в программе «На всю оставшуюся жизнь». Традиционную программу «Круг чтения» представят Марина Брусникина и артисты МХТ им. А. П. Чехова.

Кульминацией фестиваля станут юбилейные торжества. В день рождения А. С.Пушкина на «Главной сцене» засияют новые звезды отечественной литературы — лучшим молодым писателям и поэтам нашей страны будет вручена литературная премия «Лицей».

Фестиваль пройдет с 3 по 6 июня 2021 года на Красной площади в Москве.

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