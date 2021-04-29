Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Полицейские задержали закладчицу на юго-востоке Москвы
Фото: feo.rk.gov.ru

Полицейские задержали закладчицу на юго-востоке Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Привольная улица Карта всех событий

Столичные полицейские задержали жительницу Подмосковья в столичном районе Выхино-Жулебино при попытке сбыта наркотического вещества. Об этом в четверг, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД УВД по столице.

Патрулируя улицу Привольную, стражи порядка заметили 39-летнюю женщину, которая делала закладки. При личном досмотре у нее обнаружили 29 свертков с веществом неизвестного происхождения. Экспертиза показала, что это 119 граммов мефедрона. Еще 36 свертков с ним нашли у москвички дома.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт психотропных веществ, а также покушение на преступление. Ее заключили под стражу.

Ранее «ВМ» сообщала, что гражданина Узбекистана приговорили к восьми годам тюрьмы за убийство возлюбленной.

Читайте также: Суд продлил срок содержания под стражей блогеру Кароматулло Джаборову

задержаниеполициянаркотик
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Все мнения
О проекте