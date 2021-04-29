Полицейские задержали закладчицу на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Привольная улица Карта всех событий

Столичные полицейские задержали жительницу Подмосковья в столичном районе Выхино-Жулебино при попытке сбыта наркотического вещества. Об этом в четверг, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД УВД по столице.

Патрулируя улицу Привольную, стражи порядка заметили 39-летнюю женщину, которая делала закладки. При личном досмотре у нее обнаружили 29 свертков с веществом неизвестного происхождения. Экспертиза показала, что это 119 граммов мефедрона. Еще 36 свертков с ним нашли у москвички дома.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт психотропных веществ, а также покушение на преступление. Ее заключили под стражу.

Ранее «ВМ» сообщала, что гражданина Узбекистана приговорили к восьми годам тюрьмы за убийство возлюбленной.

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