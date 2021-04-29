Российский кандидат на полет на корабле Маска может добраться до МКС быстрее «Союзом»

Фото: NASA / public domain

Космонавт Сергей Корсаков, который является первым российским претендентом на полет на американском корабле Crew Dragon Илона Маска, может добраться до МКС быстрее на отечественном космическом корабле «Союз». Об этом 29 апреля, в четверг, заявил начальник подмосковного Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

Отмечается, что Корсаков летит на подготовку по американскому сегменту МКС в мае текущего года. Одновременно с этим космонавт является первым в очереди на полет со стороны РФ.

— Так что посмотрим, что получится раньше — на нашем «Союзе» или на американском SpaceX, — сказал Власов в интервью журналу «Русский космос».

Ранее «ВМ» писала что Илон Маск допустил возможность вынужденных жертв при покорении Марса.

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