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Эксперты рассказали, с какими проблемами на работе столкнулись россияне из-за пандемии
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Эксперты рассказали, с какими проблемами на работе столкнулись россияне из-за пандемии

Полина Долганова

Общество

Россиянам удалось сохранить больше рабочих мест, чем другим странам, во время пандемии. Об этом рассказали участники дискуссии, организованной Экспертным институтом социальных исследований.

Россия занимает более высокие позиции по показателю занятости, чем США, Австралия и Сингапур.

Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил, что такие результаты не исключают возможности работодателей отказываться оплачивать работу или предоставлять дополнительный выходной за сверхурочную работу.

—Второе — это задержка заработной платы, выплата зарплаты в неполном объеме, — добавил специалист.

Он подытожил, что в России также наблюдается систематическое нарушение норм охраны и безопасности труда, пишет 5-tv.ru.

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