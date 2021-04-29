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Пешеход погиб под колесами автомобиля на МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пешеход погиб под колесами автомобиля на МКАД

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 48-й километр Карта всех событий

Человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на Московской кольцевой автодороге. Об этом в четверг, 29 апреля, рассказал источник «ВМ» в столичных экстренных службах.

Авария произошла на внутренней стороне 48-го километра автотрассы. Машина сбила пешехода, пытавшегося перебежать через МКАД. От полученных травм человек скончался.

Других пострадавших при ДТП нет.

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