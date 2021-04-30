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Особый противопожарный режим введут в Подмосковье с 1 мая
Фото:Вечерняя Москва

Особый противопожарный режим введут в Подмосковье с 1 мая

Татьяна Плотникова

Общество

С субботы, 1 мая, в Московской области начнет действовать особый противопожарный режим. Об этом рассказали в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточнили в ведомстве, в связи с высоким риском природных пожаров в теплую и сухую погоду жителям Подмосковья запрещается разводить открытый огонь, сжигать сухостой и мусор, в том числе на своих приусадебных участках.

Выжигать сухую траву в пределах населенных пунктов разрешается только в безветренную погоду, если участок располагается на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты.

Нарушение требований пожарной безопасности при введении особого противопожарного режима влечет за собой штраф в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей для граждан, от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей — для должностных лиц, от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей — . для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей — для юридических лиц.

Если требования пожарной безопасности были нарушены в лесном массиве, штраф для граждан может составлять до пяти тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее в МЧС напомнили, где можно приготовить шашлык без риска получить штраф.

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МЧСпротивопожарная безопасностьособый противопожарный режим
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