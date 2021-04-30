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Госавтоинспекция Москвы подвела итоги рейда по выявлению машин с тонировкой
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Госавтоинспекция Москвы подвела итоги рейда по выявлению машин с тонировкой

Татьяна Плотникова

Город

За время рейда по выявлению тонированных автомобилей в Москве было привлечено к ответственности 17035 водителей. Об этом рассказали в столичной Госавтоинспекции.

Как уточняет ведомство, рейд проходил в Москве с 19 по 28 апреля. За этот период было выдано 9842 требования об устранении причин правонарушений, связанных с тонировкой стекол автомашин.

При этом на 196 водителей составили административные протоколы о неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, ранее ГИБДД по Москве объявила о начале рейда по выявлению тонированных автомобилей. Проведение мероприятия спровоцировали множественные нарушения правил тонировки за последние три месяца: инспекторы выявили более 27 тысяч машин.

Читайте также: Более 1,6 тысячи машин без регистрации выявили в Москве с января по март

ГИБДДтонировка на автомобиляхМосква
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