Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Выставка «Вспомним» на ВДНХ станет бесплатной на период майских праздников
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Выставка «Вспомним» на ВДНХ станет бесплатной на период майских праздников

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На период майских праздников выставка «Вспомним» в парке «Россия — моя история» на ВДНХ будет бесплатной. Об этом сообщила пресс-служба парка.

— До 10 мая включительно вход на выставку будет бесплатным для всех посетителей, а парк «Россия — моя история» будет работать без выходных весь период каникул, — говорится в сообщении пресс-службы.

Новая digital-выставка «Вспомним» рассказывает историю Великой Отечественной войны. Она была создана группой молодых авторов из Екатеринбурга. В основе экспозиции — принцип художественного рассказа от первого лица. Посетители смогут увидеть уникальные письма, дневники, мемуары, архивные фото и видео времен ВОВ.

Читайте также: Показ фильма «Белорусский вокзал» состоится 9 мая в кинотеатре «Художественный»

ВДНХкультурные мероприятиявыставка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Все мнения
О проекте