Выставка «Вспомним» на ВДНХ станет бесплатной на период майских праздников

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На период майских праздников выставка «Вспомним» в парке «Россия — моя история» на ВДНХ будет бесплатной. Об этом сообщила пресс-служба парка.

— До 10 мая включительно вход на выставку будет бесплатным для всех посетителей, а парк «Россия — моя история» будет работать без выходных весь период каникул, — говорится в сообщении пресс-службы.

Новая digital-выставка «Вспомним» рассказывает историю Великой Отечественной войны. Она была создана группой молодых авторов из Екатеринбурга. В основе экспозиции — принцип художественного рассказа от первого лица. Посетители смогут увидеть уникальные письма, дневники, мемуары, архивные фото и видео времен ВОВ.

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