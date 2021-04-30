Александра Пахмутова впервые появилась на людях после перенесенного коронавируса

Фото: Агентство городских новостей Москва

Композитор Александра Пахмутова впервые появилась на публике после перенесенной коронавирусной инфекции.

Пахмутова посетила праздничный концерт, посвященный 98-летию клуба ЦСКА. Мероприятие стало первым появлением композитора на публике после перенесенной болезни.

Фотографию с композитором опубликовала участница проекта «Голос» Севиль.

— Пахмутова Александра Николаевна — икона, легенда, я сегодня прикоснулась к прекрасному во всех смыслах этого выражения, — подписала снимок певица.

Напомним, что композитор Александра Пахмутова и ее муж, поэт-песенник Николай Добронравов были госпитализированы с коронавирусной инфекцией в декабре прошлого года.

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