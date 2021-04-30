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Александра Пахмутова впервые появилась на людях после перенесенного коронавируса
Фото: Агентство городских новостей Москва

Александра Пахмутова впервые появилась на людях после перенесенного коронавируса

Анастасия Прохорова

Звезды

Композитор Александра Пахмутова впервые появилась на публике после перенесенной коронавирусной инфекции.

Пахмутова посетила праздничный концерт, посвященный 98-летию клуба ЦСКА. Мероприятие стало первым появлением композитора на публике после перенесенной болезни.

Фотографию с композитором опубликовала участница проекта «Голос» Севиль.

— Пахмутова Александра Николаевна — икона, легенда, я сегодня прикоснулась к прекрасному во всех смыслах этого выражения, — подписала снимок певица.

Напомним, что композитор Александра Пахмутова и ее муж, поэт-песенник Николай Добронравов были госпитализированы с коронавирусной инфекцией в декабре прошлого года.

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