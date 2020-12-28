Стало известно о состоянии заболевших COVID-19 Пахмутовой и Добронравова

/ Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Композитор Александра Пахмутова и ее муж, поэт-песенник Николай Добронравов, госпитализированные с коронавирусной инфекцией, на данный момент чувствуют себя хорошо. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомую семьи.

Она уточнила, что на днях их должны выписать из больницы.

— Все хорошо с ними, — рассказала знакомая Пахмутовой и Добронравова.

Ранее сообщалось, что артистов госпитализировали в ЦКБ, где они лечились от инфекции.

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