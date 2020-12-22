СМИ: Пахмутову и Добронравова госпитализировали с коронавирусом

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Композитор Александра Пахмутова и ее супруг, поэт-песенник Николай Добронравов, госпитализированы с коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщила Интерфаксу знакомая семьи.

Отмечается, что Пахмутова и Добронравов были госпитализированы в ЦКБ. Они чувствуют себя нормально.

Ранее стало известно, что актриса Малого театра Ирина Муравьева заболела коронавирусной инфекцией.

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