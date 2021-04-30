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Россияне начали сокращать запас наличных «на руках»
Фото: Pixabay

Россияне начали сокращать запас наличных «на руках»

Анастасия Волоснова

Финансы

Сумма наличных, которую хранят россияне, уменьшилась на 0,7 процента — до 13,3 триллиона рублей в первом квартале 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования Банка России.

В первом квартале 2020 года показатели возросли на 5,2 процента. В марте прошлого года во время пандемии коронавируса сумма наличных «на руках» в России увеличилась 6,9 процента. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий связал рост со страхом россиян перед пандемией и с ожиданием обвала рубля.

По его словам, на фоне снижения доходов населения прекратился рост наличных в обращение, что может спровоцировать снижение инфляции. В ЦБ ожидают, что в текущем году россияне будут возвращать в банки наличные от их избытка, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что доходы бюджета Москвы выросли на 11,4 процента с начала 2021 года.

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