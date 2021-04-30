Синоптик предупредил о ливне и сильном ветре в Москве вечером 30 апреля

Фото: АГН Москва

В Москве в пятницу, 30 апреля, ожидается пасмурная погода, а вечером в столицу придет ливень. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В столице температура воздуха днем 30 апреля составит плюс 12–14 градусов, а в Московской области — плюс 10–15 градусов. По словам синоптика, погоду в регионе будет определять теплый сектор североатлантического антициклона, который вечером сменит холодный атмосферный фронт.

По словам синоптика, вечером в столице ожидается ливень и сильный южный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, кроме того, возможны порывы до 17 метров в секунду, пишет РБК.

Ранее «желтый» уровень опасности объявили в Москве и области из-за грозы и дождя.

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