Физкультурный комплекс с ледовым дворцом построят на юго-западе столицы

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Россия, Москва, улица Поляны, вл12 Карта всех событий

Новый физкультурный комплекс с ледовым дворцом собираются возвести на юго-западе столицы. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщает пресс-служба Комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Спортивный объект разместят на улице Поляны, владение 12, участок 2. Эта территория относится к Юго-Западному административному округу. Градостроительно-земельная комиссия Москвы уже выставила на торги участок площадью 2,6 гектара.

Уточняется, что площадь будущего физкультурного комплекса составит порядка 13 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что строительство станции Печатники МЦД-2 завершили на 60 процентов.

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