Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Физкультурный комплекс с ледовым дворцом построят на юго-западе столицы
Фото: stroi.mos.ru

Физкультурный комплекс с ледовым дворцом построят на юго-западе столицы

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, улица Поляны, вл12 Карта всех событий

Новый физкультурный комплекс с ледовым дворцом собираются возвести на юго-западе столицы. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщает пресс-служба Комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Спортивный объект разместят на улице Поляны, владение 12, участок 2. Эта территория относится к Юго-Западному административному округу. Градостроительно-земельная комиссия Москвы уже выставила на торги участок площадью 2,6 гектара.

Уточняется, что площадь будущего физкультурного комплекса составит порядка 13 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что строительство станции Печатники МЦД-2 завершили на 60 процентов.

Читайте также: Строительство дома по программе реновации началось в столичном районе Котловка

юго-запад Москвызанятие физкультуройстроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Все мнения
О проекте