Финалисты конкурса «Лидеры России» вновь сели за парты

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В Подмосковье прошел очередной обучающий блок проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», организованный Высшей школой государственного управления.

— Главный плюс конкурса «Лидеры России» в том, что и после его окончания обучение не заканчивается. Я вновь стал студентом, получив возможность учиться у ведущих бизнес-лидеров страны, — рассказал финалист конкурса, член Общественной палаты России, руководитель сети социальных аптек «Столички» Евгений Нифантьев.

Очередной обучающий модуль прошел в рамках проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» в Высшей школе государственного управления для руководителей нового поколения.

Возможность участия в таком конкурсе, впрочем, как и любое осознанное обучение, убежден Нифантьев, способно открыть человеку новые перспективы для карьерного роста:

— Главное — не бояться ошибиться и всегда идти вперед. А еще — не прогуливать занятия, уделять учебе все свободное время, пока молодой.

В том, что для студенчества в стране созданы все условия для получения качественного образования, Нифантьев не сомневается. Единственное, чего не хватает ребятам, — финансовой уверенности.

— Что уж говорить, стипендии студентов не могут покрыть их расходы на жизнь. Учитывая, что молодежь — будущие лидеры России — только-только начинает свой путь к профессии. Наша задача — поддержать их.

Для этого Нифантьев предлагает увеличить стипендии до прожиточного минимума, установленного в Москве.

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