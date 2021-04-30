Столичные врачи вылечили еще 2008 пациентов с COVID-19 за сутки

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Столичные врачи вылечили еще 2008 пациентов с COVID-19 за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в пятницу, 30 апреля.

Всего от коронавируса в Москве за время пандемии вылечились 989 411 горожан.

Фото: Оперштаб

За последние 24 часа госпитализировано 1084 человека, скончались 57 пациентов.

Москва продолжает лидировать по количеству новых пациентов с коронавирусом. В столице за сутки выявили 2662 новых случая COVID-19. На втором месте находится Санкт-Петербург, где зафиксировали 725 новых пациентов. На третьем месте — Московская область, где выявили 651 случай коронавируса.

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