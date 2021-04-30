Эксперимент по отработке полета на Луну завершили в России

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Завершен эксперимент «Эскиз» по отработке полета на Луну на разрабатываемом в России новом космическом корабле «Орленок». Об этом сообщили в пресс-службе института медико-биологических проблем.

— Эксперимент завершен, участники чувствуют себя хорошо, — говорится в сообщении пресс-службы.

В отработке полета принимали участие четыре мужчины и две девушки, все — сотрудники ИМБП. Они провели две недели в модуле площадью около восьми квадратных метров.

Ранее ответственный исполнитель проекта сотрудник ИМБП Сергей Пономарев рассказал, что выбор в пользу самого маленького модуля наземного испытательного комплекса обоснован имитацией полета экипажа на космическом корабле «Орленок», который разрабатывается в Ракетно-космической корпорации «Энергия». Это облегченная версия разрабатываемого для этих же нужд корабля «Орел», сообщает РИА Новости.

Одной из главных целей, по словам эксперта, является оценить уровень стресса экипажа во время острого периода адаптации к изоляции в гермообъекте. Также важной целью является исследование процессов адаптации иммунной системы к условиям изоляции, в том числе падение иммунитета.

Напомним, что эксперимент «Эскиз» стал частью подготовки к очередному этапу международного проекта SIRIUS, который включает серию экспериментов в изоляции: участники отрабатывают работу космического экипажа при полете на Луну, высадку и деятельность на ее поверхности.

Ранее сообщалось, что Рогозин обсудил с космонавтами проект создания российской орбитальной станции. По его словам, на встрече с космонавтами также обсуждалась программа полетов.

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