Рогозин обсудил с космонавтами проект создания российской орбитальной станции

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провел встречу с отрядом космонавтов, на которой затрагивались вопросы создания российской орбитальной станции. Об этом глава Роскосмоса сообщил в своем Тwitter-аккаунте в пятницу, 23 апреля.

По его словам, на встрече с космонавтами также обсуждалась программа полетов.

— Обсудили проект российской орбитальной служебной станции, ход создания новой ракетно-космической техники и программу полетов, — уточнил Дмитрий Рогозин.

Вчера провел очередную встречу с Отрядом космонавтов @roscosmos Обсудили проект Российской орбитальной служебной станции, ход создания новой ракетно-космической техники и программу полетов. pic.twitter.com/tIoclsv9mF — РОГОЗИН (@Rogozin) April 23, 2021

Ранее сообщалось, что РФ планирует создать Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС). Ее строительство будет завершено после 2025 года. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, первый модуль орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году.

Предполагается, что станция будет иметь открытую архитектуру, а также неограниченный срок существования за счет замены модулей. Конструкция будет находиться на высоте 400 километров и иметь наклон 98 градусов. Это, по словам специалистов, позволит наблюдать за поверхностью Земли, в том числе за Арктикой и Северным морским путем.

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