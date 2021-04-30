Праздник Весны и Труда отметят на ВДНХ

Главная выставка страны приглашает жителей и гостей города на праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию Первомая. Посетителей ждут экскурсии, лекции, кинопоказы и самостоятельные прогулки по маршрутам, разработанным специалистами ВДНХ.

В центре «Космонавтика и авиация» 1 и 2 мая пройдет экскурсия «Люди и космос», посвященная легендарным конструкторам. Участники увидят их личные вещи и узнают интересные факты из жизни.

Здесь же 1 мая состоится лекция «Освоение Луны: кто, когда, зачем?», а 2 мая можно увидеть фильм Георгия Данелии «Кин-дза-дза».

В Центре славянской письменности «Слово» 1 мая состоится экскурсия «Мир! Труд! Книга!». Участники узнают, как в разные эпохи трудились писцы и книгопечатники, как и из чего делали первые книги на Руси. В этот же день пройдет первое занятие «Древнерусские притчи» из цикла «Древнерусские развлечения».

Гостей ВДНХ центры «Космонавтика и авиация» и «Слово» с 1 по 10 мая также порадуют бесплатными обзорными экскурсиями.

Экскурсия пройдет 1 мая и в Музее ВДНХ. Участникам мероприятия расскажут о праздновании Первомая в Советском Союзе. Здесь расскажут, для чего создавался советский Эдем, почему Выставку называли «школой передового опыта» и кому и за что вручали медали ВДНХ.

Кроме того, с 1 по 10 мая в Музее ВДНХ совместно с «Союзмультпарком» будут показывать отреставрированный мультфильм «Мурзилка и Великан».

В Музее кукол экскурсии «От Пасхи до маскарада» пройдут с 1 по 5 мая.

Самым маленьким гостям выставки в Театре сказок 1 и 2 мая покажут интерактивное шоу «Сказка номер один. Возвращение».

1 и 2 маядетей и взрослых на празднование Пасхи зовет «Городская ферма». В программе: мастер-классы, квест «Пасхальные заботы» и экскурсии.

Для самостоятельных прогулок посетители ВДНХ могут воспользоваться различными маршрутами на сайте ВДНХ.

На все мероприятия необходима регистрация. Некоторые программы можно посетить бесплатно, сообщается на сайте выставки.

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