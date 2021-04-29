Пасха и День Солнца: пять причин выйти из дома в выходные

Фото: Вечерняя Москва

Приближаются первые майские выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице с 1 по 3 мая и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Главное событие ближайшего уик-энда для каждого верующего человека — это Пасха. Дата светлого праздника приходится на 2 мая. Традиционно праздник широко отмечается в Москве. А его центральное событие Московский пасхальный фестиваль охватывает и другие регионы страны. В симфонической афише гости фестиваля услышат музыкальные произведения в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра. В день светлой Пасхи его концерт состоится в концертном зале «Зарядье».

Фото: Khlebnikova Irina

Открытие хоровой программы состоится 3 мая в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Слушателей познакомят с традициями и разнообразием мировой культуры. Традиционно одним из любимых мероприятий фестиваля становится звонильная программа, концерты которой проходят бесплатно для всех жителей города.

О пасхальных традициях москвичей готов рассказать своим гостям музей «Покровский собор». На программе «Пасха в Покровском соборе» 2 мая участники побывают на экскурсии по храму Василия Блаженного, узнают о старинном православном празднике и московских обычаях, связанных с Пасхой.

А еще музей «Покровский собор» приглашает москвичей и гостей столицы на выставку «Дорого яичко к Христову дню», где представлены пасхальные яйца XVIII — начала XXI века из собрания Исторического музея.

Музей имени Андрея Рублева к пасхальным дням приурочил выставку «Русская финифть. Иконы на эмали XVIII — начала ХХ века». Здесь можно увидеть одну из редчайших православных икон «Воскресение Христово» ростовского художника-эмальера Якова Шапошникова.

Праздничные мероприятия пройдут и в парках города. Так, в парке «Садовники» 2 мая можно принять участие в «Пасхальном квесте», отыскать восемь пасхальных яиц разных цветов и сфотографироваться с каждым из них. Победители получат подарки. А в парке «Кузьминки» пройдет тематический мастер-класс по росписи деревянных яиц.

Принять участие в праздновании Пасхи 2 мая можно и Музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока. А русский духовный театр «Глас» в воскресенье приглашает зрителей на спектакль «Пасха на Вятских увалах» в постановке А. Захарьева.

В первые выходные мая в этом году, 2-го числа, в Дарвиновском музее традиционно проходит самый яркий праздник года День Солнца. Гостям музея предстоит пройти квест «Звезда по имени Солнце» и узнать о том, из чего состоит светило и почему бывают его затмения, а также какие виды зеленой энергии существуют.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Юные гости поиграют в «Звездной игротеке», а на занятии «Небесные животные» звезды и животные сложатся в созвездия. В изобретательской лаборатории участники занятия «Как устроена Земля» разберутся, как возникла и как устроена планета, и примут участие в экспериментах.

Кстати, 1 мая Московский планетарий открывает астрономическую площадку «Парк неба», где в летний период в телескоп с помощью специальных фильтров можно понаблюдать за Солнцем.

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Посетители парка могут увидеть коллекцию солнечных часов и самый большой в Москве телескоп. Здесь представлена история развития астрономии и наук о Земле. Кроме того, можно отследить астрономическое положение Солнца, Луны, планет и звезд.

В ближайшие выходные горожан приглашают посетить два значимых события с историческим уклоном. Первое из них — ретро-парад «Под знаменем Победы» — 1 мая состоится в парке «Патриот». Посетители увидят около 20 действующих единиц техники первой половины XX века: мотоциклы, бронеавтомобили, автомобили производства СССР.

В праздничной программе также гостей ожидают мастер-классы, выставки, тематические экспозиции и концерт.

Фото: Вечерняя Москва

На следующий день, 2 мая, в парке «Россия — моя история» состоится интерактивный квест «Царский перстень», сюжет которого разворачивается на улицах древнего Новгорода среди декораций и костюмированных героев. Тем, кто попал сюда, предстоит решить головоломку и вернуть похищенные драгоценности.

Ближайшие выходные порадуют поклонников изобразительного искусства новыми выставками. Кстати, в большинстве своем тоже историческими. Так, в Центральном выставочном зале Союза художников России музейно-выставочный центр «РОСИЗО» открыл выставку «Соцреализм. Метаморфозы. Советское искусство 1927–1987». Экспозиция строится по хронологии и структурирована по темам: «Вожди и мифы», «Индустрия социализма», «Советская женщина», «Война и память», «Союз Республик. Новая этнография — новая экзотика», «Город vs деревня». В «заключительном слове выставки» представлен специальный проект с участием современных художников.

Музей-панорама «Бородинская битва» в ближайшие выходные представляет выставку «NapoleON. NapoleOFF? Наполеоновская легенда в европейской культуре XIX–XX веков», приуроченную к 200-летию со дня смерти Наполеона на острове Святой Елены.​ Посетители увидят уникальные экспонаты, включая посмертную маску, слепок кисти руки императора, личные вещи, а также статуэтки, карикатуры и открытки.

Фото: pixabay.com/ru

А в Музее Москвы в мае гостей ждет международная выставка-фестиваль Typomania. Культурно-образовательный проект посвящен шрифту, типографике, моушен-дизайну и цифровому искусству. Здесь представлено около 400 работ, среди которых плакаты швейцарской студии, книги тайваньского дизайнера и яркие принты тайбэйской дизайн-студии.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 29 апреля, очередная порция военных, фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише: военная драма «Девятаев»; возвратившийся на экраны «Властелин колец: Возвращение короля»; анимационные фильмы «Упс. Приплыли!» и «Академия магии»; ретролента «Танцующая в темноте»; российские киноленты «На дальних рубежах» и «Приключения экспоната»; биографический боевик «Полный нокдаун» и музыкальная документалка «6IX9INE: Сага о Дэнни Эрнандесе».

А в кинотеатре Новой Третьяковки 2 мая посетители смогут увидеть кинопрограмму, приуроченную к выставке «Даешь Кузбасс!». В воскресенье покажут документальную кинокартину об инициаторе построения коммунизма на Кузбассе голландце Себальде Рутгерсе «Неутомимый голландец» и документальный фильм о трагической судьбе участников автономной индустриальной колонии «Кузбасс» «Письмо в Америку».

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.

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