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Ввод новых правил для въезда грузовиков на территорию Москвы перенесли на 15 июня
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Ввод новых правил для въезда грузовиков на территорию Москвы перенесли на 15 июня

Юлия Павлушова

Город

Ввод новых правил въезда на территорию столицы для грузовиков массой свыше 3,5 тонны перенесли на 15 июня. Об этом в пятницу, 30 апреля, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что решение приняли из-за майских праздников. Многие представители бизнеса из-за длинных выходных могут не успеть получить специальный пропуск для грузовых машин.

Ранее москвичей предупредили о затруднениях на дорогах вечером в пятницу.

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