Ввод новых правил для въезда грузовиков на территорию Москвы перенесли на 15 июня

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Ввод новых правил въезда на территорию столицы для грузовиков массой свыше 3,5 тонны перенесли на 15 июня. Об этом в пятницу, 30 апреля, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что решение приняли из-за майских праздников. Многие представители бизнеса из-за длинных выходных могут не успеть получить специальный пропуск для грузовых машин.

Ранее москвичей предупредили о затруднениях на дорогах вечером в пятницу.

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