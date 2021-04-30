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Александр Петров упал на ковровой дорожке
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Александр Петров упал на ковровой дорожке

Анастасия Прохорова

Звезды

Актер Александр Петров поскользнулся и упал на ковровой дорожке на закрытии Московского международного кинофестиваля.

Петров выложил видео в свой Instagram-аккаунт, где он идет по красной дорожке, но в какой-то момент поскальзывается и падает. Однако после падения актер быстро встает и начинает позировать фотографам, смеясь над собой.

— Передал привет Андрею Миронову, кафедре сценического движения ГИТИСа и футбольной юности на закрытии ММКФ, — подписал артист.

Поклонники Петрова оставили под постом комментарии, обсуждая такое фееричное падение.

«Точно! Очень похоже, черт побери»; «Я, когда пытаюсь быть на пафосе, но получается как обычно»; «Надо было шпагат сделать», — поддержали шутливое настроение актера поклонники.

Ранее возлюбленная артиста Стася Милославская ответила на критику прически Петрова.

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