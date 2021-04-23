Российские знаменитости рассказали о девушках, с которыми готовы построить отношения

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Многие знаменитые мужчины предпочитают строить отношения с обычными, скромными девушками. Российские артисты рассказали, какие качества в потенциальной спутнице они оценят больше всего.

Актер Александр Петров признался, что ему нравятся девушки робкие и умеющие слушать. По его мнению, главным в отношениях должен быть мужчина. Певец Сергей Лазарев, напротив, предпочитает самодостаточных женщин и признается, что выберет скорее умную избранницу, чем симпатичную.

Не может определиться с идеальным типажом девушки актер Данила Козловский. Артист уверяет, что у него может вызвать интерес только шарм незнакомки. А юный блогер Данила Милохин заявил, что вкусы у него самые обычные. Для него в избраннице прежде всего важна искренность.

Давно женатый российский бизнесмен Олег Тиньков считает, что успешному мужчине подойдет естественная девушка. Также он выразил негодование по поводу современной моды среди прекрасной половины на пластические операции и татуировки, сообщает Пятый канал.

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров объяснил, почему не ревнует молодую жену.

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