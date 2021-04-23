Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Российские знаменитости рассказали о девушках, с которыми готовы построить отношения
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российские знаменитости рассказали о девушках, с которыми готовы построить отношения

Юлия Павлушова

Звезды

Многие знаменитые мужчины предпочитают строить отношения с обычными, скромными девушками. Российские артисты рассказали, какие качества в потенциальной спутнице они оценят больше всего.

Актер Александр Петров признался, что ему нравятся девушки робкие и умеющие слушать. По его мнению, главным в отношениях должен быть мужчина. Певец Сергей Лазарев, напротив, предпочитает самодостаточных женщин и признается, что выберет скорее умную избранницу, чем симпатичную.

Не может определиться с идеальным типажом девушки актер Данила Козловский. Артист уверяет, что у него может вызвать интерес только шарм незнакомки. А юный блогер Данила Милохин заявил, что вкусы у него самые обычные. Для него в избраннице прежде всего важна искренность.

Давно женатый российский бизнесмен Олег Тиньков считает, что успешному мужчине подойдет естественная девушка. Также он выразил негодование по поводу современной моды среди прекрасной половины на пластические операции и татуировки, сообщает Пятый канал.

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров объяснил, почему не ревнует молодую жену.

Читайте также: «Он чуть не умер»: Боня рассказала, как бывший муж пережил разрыв отношений

знаменитостиотношенияженщины
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где найти мужа: быстро, с комфортом и чтоб уж наверняка

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в