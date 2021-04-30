Около 50 метеоров в час можно будет увидеть в небе над Москвой 5 и 6 мая

Фото: Вечерняя Москва

Пик метеорного потока Майские Аквариды, рожденного кометой Галлея, ожидается 5–6 мая. В этот период на небе можно будет увидеть до 50 метеоров в час. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Уточняется, что Луна незначительно помешает наблюдениям за природным явлением. Кроме того, 26 мая ожидаются перигей, полнолуние и полное затмение Луны.

Интервал между первыми явлениями составит чуть больше девяти часов. Прохождение лунной точки перигея ожидается в 4:52 по Москве, а полнолуние наступит в 14:14 часов по московскому времени. Таким образом, 26 мая произойдет полное затмение суперлуны.

Полную фазу затмения смогут наблюдать в Сибири и на Дальнем Востоке вечером. Также полутеневые фазы будут видны на западном побережье Северной Америки, в Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии.

Ранее сообщалось, что эксперимент по отработке полета на Луну завершили в России.

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