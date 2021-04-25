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Российскую космическую станцию развернут на орбите к 2035 году
Фото: pixabay.com

Российскую космическую станцию развернут на орбите к 2035 году

Илья Ашуров

Наука

Российскую национальную космическую станцию развернут на орбите Земли до 2035 года. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщил исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

Уточняется, что размещение станции на орбите Земли будет происходить в два этапа: первый пройдет в 2025–2030 годах, второй — в 2030–2035 годах, говорится в тексте сообщения на сайте корпорации.

Ранее сообщалось, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС). Вместо этого будет создана Российская орбитальная служебная станция (РОСС). Ее строительство будет завершено после 2025 года. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, первый модуль орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году.

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