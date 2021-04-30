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«Эти люди получат сполна»: дочь Заворотнюк резко ответила недоброжелателям актрисы
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

«Эти люди получат сполна»: дочь Заворотнюк резко ответила недоброжелателям актрисы

Анастасия Прохорова

Звезды

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна высказалась о реакции недоброжелателей на болезнь мамы.

Девушка в Instagram пообщалась со своими подписчиками в разделе сторис. Одна из фолловеров напомнила ей, что вокруг состояния ее матери полтора года назад был крайне нездоровый ажиотаж.

— Писали гадости про твою маму. И я ответила. Остро реагирую, потому что мой папа тоже болеет, — написала подписчица.

Дочь звезды «Моей прекрасной няни» поблагодарила многих поклонников за поддержку и сказала, что недоброжелатели «получат сполна».

«Эти люди получат сполна»: дочь Заворотнюк резко ответила недоброжелателям актрисыФото: instagram/anna_zavorotnyuk

— Спасибо вам, но не стоит. Эти люди получат сполна. Говорить плохо о человеке в таком состоянии — это надо быть настоящим отморозком, — написала дочь Заворотнюк.

Напомним, актриса последние два года борется с глиобластомой головного мозга — одним из самых агрессивных видов рака.

Ранее врач рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк.

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болезньподписчикиАнастасия Заворотнюк
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