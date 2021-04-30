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Чешский генерал раскритиковал правительство страны за обвинения в адрес России
Фото: pixabay.com

Чешский генерал раскритиковал правительство страны за обвинения в адрес России

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Чешские власти изложили версию событий во Врбетице с «участием агентов ГРУ» без весомых доказательств. Об этом рассказал бывший глава военной разведки Минобороны Чехии, бригадный генерал Андор Шандор.

По его словам, вызывает вопросы то, что в течение семи лет власти не могли предъявить весомых доказательств против якобы российских агентов.

— Я не говорю, что это неправда. Но мы не получили ни одного качественного доказательства того, что это сделали агенты ГРУ. То, что Чепига с Мишкиным были накануне взрывов в Остраве, — это задокументировано, но то, что они действительно были во Врбетице, отрицают как представители фирмы Imex Group, так и ее адвокат, — пояснил Шандор.

Если «российские агенты» имели отношение к взрывам, они должны были общаться с помощниками как на складе, так и на государственном уровне, считает генерал.

Шандор добавил, что не верит в возможность фирмы экспортировать вооружение в Украину или Сирию, так как получить разрешение на поставку слишком сложно. По его мнению, чешские власти опасались утечки информации в СМИ, поэтому сделали экстренное необдуманное заявление, пишет РИА Новости.

Напомним, 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге. Кроме того, чешские власти считают, что Россия причастна к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. МИД РФ в ответ на эти заявления назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

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