Родион Газманов заинтриговал поклонников снимком с младенцем

Фото: instagram.com/rodder13

Российский исполнитель Родион Газманов заинтриговал своих подписчиков интересным снимком в своем Instagram-аккаунте.

Сын Олега Газманова всегда держит свою личную жизнь в секрете, но недавно он заинтриговал всех своих поклонников тем, что поделился фото с младенцем на руках.

— По многочисленным просьбам, — написал исполнитель в публикации.

Многие поклонники исполнителя были взволнованы таким неожиданным снимком. Подписчики оставили в комментариях свои догадки о происходящем и теплые слова.

«Крестник наверное»; «Наконец-то ты показал»; «Какой малыш славный», — написали они.

Ранее Бузовой предложили присоединиться к семье Газмановых.

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