Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Родион Газманов заинтриговал поклонников снимком с младенцем
Фото: instagram.com/rodder13

Родион Газманов заинтриговал поклонников снимком с младенцем

Анастасия Прохорова

Звезды

Российский исполнитель Родион Газманов заинтриговал своих подписчиков интересным снимком в своем Instagram-аккаунте.

Сын Олега Газманова всегда держит свою личную жизнь в секрете, но недавно он заинтриговал всех своих поклонников тем, что поделился фото с младенцем на руках.

— По многочисленным просьбам, — написал исполнитель в публикации.

Многие поклонники исполнителя были взволнованы таким неожиданным снимком. Подписчики оставили в комментариях свои догадки о происходящем и теплые слова.

«Крестник наверное»; «Наконец-то ты показал»; «Какой малыш славный», — написали они.

Ранее Бузовой предложили присоединиться к семье Газмановых.

Читайте также: «Девушка с обложки»: Климова восхитила поклонников смелым образом

фото в InstagramРодион Газмановребенок
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Все мнения
О проекте