Родион Газманов заинтриговал поклонников снимком с младенцем
Российский исполнитель Родион Газманов заинтриговал своих подписчиков интересным снимком в своем Instagram-аккаунте.
Сын Олега Газманова всегда держит свою личную жизнь в секрете, но недавно он заинтриговал всех своих поклонников тем, что поделился фото с младенцем на руках.
— По многочисленным просьбам, — написал исполнитель в публикации.
Многие поклонники исполнителя были взволнованы таким неожиданным снимком. Подписчики оставили в комментариях свои догадки о происходящем и теплые слова.
«Крестник наверное»; «Наконец-то ты показал»; «Какой малыш славный», — написали они.
Ранее Бузовой предложили присоединиться к семье Газмановых.
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