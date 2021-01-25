«Не дадим тебя в обиду»: Бузовой предложили присоединиться к семье Газмановых

Фото: instagram.com/buzova86

В Сети появилась переписка Марины Газмановой со старшим сыном артиста Олега Газманова Родионом.

Вторая жена артиста предложила Ольге Бузовой присоединиться к их семье, а Родиону — поухаживать за Ольгой.

— Родька, а ты бы не хотел поухаживать за Олей? Напишешь ей классных песен! Ты — парень лучший, свободный, романтик, хороший. Оль, пойдешь в нашу семью? Мы веселые, сплоченные, в обиду тебя не дадим, — написала Марина.

На что Газманов-младший отметил, что писал Бузовой стихи, но певица не отреагировала. Скриншот переписки публикует Telegram-канал «НеМалахов».

Фото: Telegram-канал «НеМалахов»

Ранее Бузова заявила, что рассталась с Давидом Манукяном, поскольку тот поднимал на нее руку и изменял певице.

После этого мать Давы обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсульта, сам блогер никак не отреагировал на инцидент.

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