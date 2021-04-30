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Терапевт объяснил, как бороться с укачиванием
Фото: pixabay.com

Терапевт объяснил, как бороться с укачиванием

Елена Фролова

Здоровье

Многих людей укачивает в транспорте. Причем происходит это не только на земле, но и на воде. О том, что становится причиной этого, рассказал кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин.

— Как правило, это объясняется нарушением обратной связи между мозгом и организмом. Из-за тряски и качки мозг получает сигнал о том, что тело движется. А вот мышцы сигнал о движении не подают. В результате мозг «расшифровывает» информацию как сильное отравление и подает сигнал о том, что нужно срочно почистить желудок, — пояснил врач.

Помимо этого, у человека может возникнуть и позыв почистить кишечник. Это тоже является средством борьбы с «резким отравлением», которое может определить введенный в заблуждение мозг. При этом, по мнению эксперта, избавиться от укачивания можно с помощью специальных упражнений, отмечает «Радио 1».

Тренировочными снарядами для вестибулярного аппарата могут послужить качели или раскручивающийся стул. Можно покружиться на месте самому, раскинув руки, посоветовал доктор.

— Еще из тренажеров есть такие сферы в фитнес-клубах, когда ты балансируешь на одной ноге. Но это довольно легкая тренировка, потому что нога задействована и мозг понимает, откуда идет ощущение движения, — добавил Андрей Кондрахин.

Он также рекомендовал упражняться, закрыв глаза и дотрагиваясь до кончика носа или уха.

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