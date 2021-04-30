Фото: Департамент транспорта Москвы

Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

Машина загорелась в Лефортовском тоннеле в центре столицы. Об этом в пятницу, 30 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на внутренней стороне Лефортовского тоннеля. По данным источника «ВМ», водитель не пострадал. Он потушил возгорание самостоятельно, до прибытия спасателей.

По данным Telegram-канала Дептранса Москвы, из-за аварии движение в сторону шоссе Энтузиастов ограничено до двух полос.

Ранее «ВМ» сообщала, что силовики обнаружили склад с контрафактной продукцией почти на 100 миллионов рублей.

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