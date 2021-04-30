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Терапевт назвала важные медикаменты в аптечке дачника
Фото: pixabay.com

Терапевт назвала важные медикаменты в аптечке дачника

Елена Фролова

Здоровье

Накануне летнего дачного сезона нужно обратить внимание на аптечку. Врач-терапевт Людмила Лапа разъяснила, какие медицинские и народные средства там должны быть.

— Таким образом, в дачной аптечке обязательно нужно иметь самые простые средства: бинты, йод, зеленку, валерьянку и аспирин, — объяснила Людмила Лапа.

Причем последнее окажет помощь как при головной боли, так и при повышении температуры. На даче он особенно полезен, так как разжижает кровь, а любая физическая нагрузка приводит к ее загущению. Помимо этого, согласно рекомендациям врача, в аптечке дачника должны быть сорбенты, которые помогут при отравлении или снимут симптомы аллергии.

Кроме того, по мнению эксперта, среди лекарств на даче всегда должна быть водка. Однако ее нужно будет употреблять не внутрь. Она необходима для компрессов, отмечает «Радио 1». Так, водочный компресс поможет, если дачник что-нибудь потянул. А вот пищевая сода понадобится при снятии зуда и отеков от укусов насекомых. В свою очередь сырой картофель станет необходимой помощью при ожоге.

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