Юрист рассказал, за какие растения дачникам грозят штрафы

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Наличие на дачном участке определенных растений является основанием для наступления административной, а в ряде случаев — уголовной ответственности. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

Эксперт напомнил, что дачников могут оштрафовать за наличие на их земле борщевика Сосновского. Это растение наносит немалый вред во многих регионах из-за своей ядовитости и быстрого распространения.

За то, что собственники дач не удалили со своего земельного участка борщевик Сосновского, в Москве можно получить предупреждение, а затем административный штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей.

Обнаружение на дачном участке наркосодержащих дикорастущих растений грозит штрафом, если хозяин земли не уничтожит их после вынесения соответствующего предписания: для граждан — от трех до четырех тысяч рублей, должностных лиц – от пяти до десяти тысяч рублей, юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Также возможен арест для физлиц на срок до 15 суток и штрафа для юрлиц от 100 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, если будет доказан злой умысел на культивирование наркосодержащих растений, может наступить уголовная ответственность, тогда виновному грозит до восьми лет лишения свободы, рассказал Редин агентству «Прайм».

Ранее юрист рассказал, за что еще могут оштрафовать дачников — в том числе за нарушения правил перевозки грузов и домашних животных.

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