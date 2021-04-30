Главе СК доложат по делу об убийстве мужчины и двух детей во Владивостоке

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил следователям доложить ему о расследовании уголовного дела об убийстве мужчины и двух его детей во Владивостоке. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

Полиция обнаружила тело 40-летнего мужчины и двух его пятилетних детей в квартире дома во Владивостоке в четверг, 29 апреля. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов подозревают в убийстве мать детей. По предварительным данным, мужчина решил развестись с женой и забрать у нее малышей. Женщина в ходе конфликта напала на супруга и зарезала его вместе с детьми.

После убийства женщина попыталась скрыть следы преступления. Она завернула тело мужа в полиэтилен, а убитых детей положила в сумку.

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