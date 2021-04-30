Фото: Zuma/TASS

Российский нападающий Илья Ковальчук покинул хоккейный клуб «Авангард». Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили на сайте омской команды.

Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Ковальчук провел 40 матчей. Он забросил девять шайб и сделал 17 результативных передач.

Напомним, в среду, 28 апреля, «Авангард» обыграл московский ЦСКА и впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Также Ковальчук дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе СКА из Санкт-Петербурга.

Читайте также: Дмитрий Булыкин покинул совет директоров ФК «Локомотив»