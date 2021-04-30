«Жест в нашу сторону»: Мясников — о решении Турции по «Спутнику V»

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С 29 апреля в Турции был введен полный локдаун из-за тяжелой эпидемиологической обстановки. А уже сегодня, 30 апреля, стало известно, что турецкий Минздрав одобрил использование в стране российской вакцины «Спутник V». Своим мнением по поводу этого решения с «Вечерней Москвой» поделился врач и телеведущий Александр Мясников.

— У меня знакомый сейчас в Турции по делам, сегодня созванивались, и он говорит, что там как после атомной войны, даже в банках денег нет, чтобы обменять. Поэтому, как только они справятся со своими проблемами — а это, я надеюсь, будет достаточно быстро — и снимут локдаун, увеличатся рейсы из России. Эта мера (одобрение российской вакцины — прим. «ВМ») может помочь с двух сторон. Ускорить вакцинацию турок — это раз. И это все равно жест в нашу сторону, я думаю, мы его тоже оценим, — заключил известный врач.

Напомним, об этом решении стало известно от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Информацию о принятии вакцины «Спутник V» РФПИ 30 апреля опубликовал на своем сайте. Регистрация препарата прошла в рамках ускоренной процедуры, вакцина будет использоваться для экстренного применения.

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