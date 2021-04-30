Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Жест в нашу сторону»: Мясников — о решении Турции по «Спутнику V»
Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-NC-SA 4.0

«Жест в нашу сторону»: Мясников — о решении Турции по «Спутнику V»

Юлия Евграфова

Общество

С 29 апреля в Турции был введен полный локдаун из-за тяжелой эпидемиологической обстановки. А уже сегодня, 30 апреля, стало известно, что турецкий Минздрав одобрил использование в стране российской вакцины «Спутник V». Своим мнением по поводу этого решения с «Вечерней Москвой» поделился врач и телеведущий Александр Мясников.

— У меня знакомый сейчас в Турции по делам, сегодня созванивались, и он говорит, что там как после атомной войны, даже в банках денег нет, чтобы обменять. Поэтому, как только они справятся со своими проблемами — а это, я надеюсь, будет достаточно быстро — и снимут локдаун, увеличатся рейсы из России. Эта мера (одобрение российской вакцины — прим. «ВМ») может помочь с двух сторон. Ускорить вакцинацию турок — это раз. И это все равно жест в нашу сторону, я думаю, мы его тоже оценим, — заключил известный врач.

Напомним, об этом решении стало известно от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Информацию о принятии вакцины «Спутник V» РФПИ 30 апреля опубликовал на своем сайте. Регистрация препарата прошла в рамках ускоренной процедуры, вакцина будет использоваться для экстренного применения.

Читайте также: Индия может запустить вакцинацию «Спутником V» 1 мая

Россия и ТурцияАлександр Мясников«Спутник V»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Все мнения
О проекте