Адвокат предложила использовать эскроу-счета для перечисления алиментов

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Государство обязано заботиться о том, чтобы граждане, которые не получают алименты, имели некие денежные средства к существованию. Об этом заявила почетный адвокат России Людмила Айвар.

— Поскольку российские власти гласят, что могут быть уважительные причины неуплаты алиментов, то они должны позаботиться о том, чтобы не получающие алименты люди (будь то дети, у которых есть мать или отец, либо нетрудоспособные родители, у которых есть трудоспособные дети) получали некие средства к существованию от государства, — считает Людмила Айвар.

По ее мнению, указанные граждане должны быть обеспечены некоторой суммой прожиточного минимума. Таким образом, они не останутся без средств к существованию. Айвар отметила, что в стране отсутствует система контроля расходования денежных средств, предназначенных для выплаты алиментов.

— Бывает, что матери получают средства на детей, однако тратят их на свои нужды. На мой взгляд, к данной проблеме необходимо подходить комплексно, — добавила юрист.

Она предложила использовать эскроу-счета, которые в настоящее время используют для совершения сделок с недвижимостью, и для алиментов. Тогда, по словам эксперта, органы опеки смогут контролировать расходование данных средств, отмечает ИА «НСН».

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