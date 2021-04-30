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Автовоз, загруженный машинами, влетел в Ford Mondeo и снес забор отеля
Фото: Telegram / LIFE SHOT

Автовоз, загруженный машинами, влетел в Ford Mondeo и снес забор отеля

Юлия Павлушова

Руслан Давлетшин

Происшествия
Льяловское шоссе Карта всех событий

Легковушка Ford и автовоз, груженный машинами, столкнулись на трассе в Солнечногорском городском округе Подмосковья. Об этом в пятницу, 30 апреля, «Вечерней Москве» пресс-служба МВД по МО.

Авария произошла в 15:50 на втором километре трассы М10 — Льяловское шоссе. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель автовоза, который не пропустил иномарку. В результате столкновения пострадал мужчина, управлявший легковушкой.

Автовоз, загруженный машинами, влетел в Ford Mondeo и снес забор отеляФото: Telegram / LIFE SHOT

Ранее «ВМ» сообщала, что спасатели устранили последствия аварии с двумя грузовиками на МКАД.

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