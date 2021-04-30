«Это не наука»: вирусолог оценил открытие учеными из Техаса способа «убить» COVID-19

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Вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал открытие ученых из американского штата Техас, которые заявили, что научились мгновенно «убивать коронавирус». По мнению российского эксперта, в их методе с точки зрения науки ничего нет.

Ранее техасские ученые сообщили, что нашли способ уничтожения COVID-19 за несколько секунд. Для этого они используют термическую обработку. Таким образом, как они думают, их метод позволит обеззараживать системы водоснабжения и кондиционирования.

Однако российский вирусолог утверждает, что в этом нет никакого особенного достижения. Как пояснил Анатолий Альтштейн, науке давно известно, что при высоких значениях температуры большинство вирусов гибнет, отмечает «Царьград».

— Поэтому то, что они сделали, — это дело техническое, а не научное. Этот вирус будет в повышенной температуре быстро инактивироваться — больших сомнений в этом отношении нет, — объяснил вирусолог.

Он также отметил важность того, каким образом сконструированы технические устройства, которые используются для обеспечения безопасности воздуха, воды и так далее. По словам специалиста, существуют и другие способы полностью уничтожить вирус, например, ультрафиолет или обычное кварцевание.

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